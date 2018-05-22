Чем удивит Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S9 и S9+ были представлены три месяца назад, но в интернете уже появилось множество слухов о флагманах 2019 года. Day.Az со ссылкой на Macdigger представляет то, что известно о Galaxy S10 и S10+.

По данным The Korea Herald, Samsung Galaxy Note 9 и Galaxy S10 будут представлены раньше, чем их предшественники. Изначально предполагалось, что Galaxy S10 покажут в марте, как Galaxy S9. Теперь презентацию ожидают в январе 2019 на выставке CES в Лас-Вегасе.

Скорее всего, Samsung продолжит дорабатывать текущий дизайн флагманов. Компания продолжит тренд безрамочности и, вероятно, уменьшит отступы сверху и снизу. При этом слухи указывают на то, что размеры смартфонов увеличатся.

Для Galaxy S10 компания готовит 5,8-дюймовый экран с очень высокой плотностью пикселей - 600 PPI. Учитывая размер экрана и количество PPI, разрешение дисплея должно быть увеличено примерно до 4K. В Galaxy S10+ может быть установлен 6,3-дюймовый дисплей с таким же разрешением.

Ice Universe пишет, что смартфоны будут поддерживать 5G и получат специальный чип для нейронной обработки. Однако, какие функции он будет выполнять, неизвестно.

Предполагаемые характеристики Galaxy S10:

5G-модем;

Память UFS 3.0;

Оперативная память LPDDR5;

Соотношение между экраном и корпусом телефона 93% или больше;

L-образная батарея.

Больше всего в Galaxy S10 ждут сканер отпечатков пальцев, работающий через экран. Такую технологию создавали для Galaxy S8, но ее не успели закончить, поэтому пришлось разместить сканер рядом с камерой. Ожидается, что компания приготовила эту фишку для юбилейного флагмана. Ранее сообщалось, что сканер под экраном впервые будет представлен вместе с Galaxy Note 9, но Минг-Чи Куо опроверг этот слух.

Корейский новостной сайт The Bell писал, что Samsung улучшит камеру и сканеры на передней панели, чтобы разблокировка происходила быстрее и безопаснее. До сих пор неизвестно, планирует ли компания создавать свой аналог Face ID.

Это предварительные и неподтвержденные слухи, поэтому не стоит им доверять на сто процентов. Но несомненно, некоторые из них станут особенностями во флагманах Samsung в 2019 году.

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