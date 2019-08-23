Выпущенные в последние три года смартфоны Apple и Samsung, возможно, иногда излучают радиоволны большей силы, чем разрешено нормами Федеральной комиссии по связи (FCC) США. Об этом говорится в расследовании газеты Chicago Tribune, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Уровень электромагнитного излучения радиооборудования измеряется таким показателем как удельный коэффициент поглощения излучения (specific absorption rate, SAR). Федеральная комиссия по связи допускает к продаже и эксплуатации только те смартфоны, SAR у которых ни при каких условиях не превышает 1,6 Вт/кг. Правда, уточняется, что этот уровень "гораздо ниже того, при котором, согласно лабораторным тестам, может быть нанесён вред здоровью".

Как сказано в расследовании, в некоторых ситуациях выпущенные несколько лет назад смартфоны могут, работая в сетях 3G или 4G, превышать разрешённый показатель в 5 раз и более. В ходе тестов аппараты (iPhone 7, 8, 8 Plus и X, Galaxy S8, S9 и J3, Motorola e5, e5 Play и g6 Play, а также BLU Vivo 5 Mini) размещали на расстоянии 2, 5, 10 и 15 мм от выступавшей в качестве "тела" смеси воды, соли и сахара, а затем измеряли SAR датчиками. Проводила тестирование калифорнийская лаборатория, аккредитованная FCC.

Как выяснилось, на расстоянии 2 мм излучение iPhone 7 оказалось в 2-4 раза выше разрешённого нормативами. Все три модели Samsung Galaxy превысили нормативы, худший показатель - 8,22 Вт/кг, то есть в пять с лишним раз выше нормы - показал Galaxy S8. В Федеральной комиссии по связи пообещали провести повторные тесты устройств, однако отметили, что использованная в исследовании газеты методика была "не такой всесторонней", как применяемая при официальной сертификации смартфонов.

Журналисты и сами признаются, что симулировали худший из возможных сценариев, который в жизни реализуется крайне редко, но всё же не является невозможным. Кроме того, о вреде здоровью может идти речь при превышении допустимого уровня SAR примерно в 50 раз - то есть на порядок больше, чем было зафиксировано в ходе исследования Chicago Tribune. Тем, кто хотел бы всё же свести электромагнитное излучение к минимуму, можно порекомендовать использовать при звонках громкую связь или гарнитуру.

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