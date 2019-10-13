Команда блокчейн-проекта Павла Дурова Telegram Open Network (TON) рассматривает возможность переноса запуска платформы, который ранее был запланирован на конец октября. Это связано с иском комиссии по ценным бумагам и биржам США, говорится в письме инвесторам, которое есть в распоряжении ТАСС и подлинность которого подтвердил источник, близкий к инвесторам проекта, передает Day.Az.

"Мы вместе с консультантами продолжаем оценивать наилучшие способы разрешения ситуации в интересах сторон, включая, помимо прочего, оценку того, стоит ли пытаться отложить дату запуска. Мы усердно работаем над тем, чтобы оперативно решить эти проблемы, и планируем предоставить дополнительную информацию в течение следующей недели", - говорится в письме.

Также команда проекта отмечает, что разочарована тем, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) решила подать иск. "Telegram в течение последних 18 месяцев пытался взаимодействовать с SEC и получать отзывы о блокчейне TON <...> Мы не согласны с позицией SEC", - говорится в письме.

12 октября Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск о приостановке ICO (Initial Coin Offering - форма привлечения инвестиций в виде выпуска и продажи инвесторам новых криптовалют и токенов) мессенджера Telegram. Иск был подан в суд Манхэттена. Он связан с предполагаемым незарегистрированным размещением Telegram Group Inc и принадлежащей ей блокчейн-платформой Telegram Open Network токенов Gram. По данным Комиссии, компании продали около 2,9 млрд цифровых токенов 171 покупателю по всему миру, в том числе свыше 1 млрд токенов 39 жителям США.

О проекте

В конце 2017 года основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что в начале 2018 года компания собирается заняться монетизацией мессенджера. В январе 2018 года стало известно, что Telegram планирует провести ICO. По итогам двух закрытых предварительных раундов размещения токенов новой блокчейн-платформы TON мессенджер привлек около $1,7 млрд.

Криптовалюта платформы Telegram Open Network получила название Gram. Платформа будет основываться на усовершенствованной блокчейн-технологии, благодаря которой все действия, производимые пользователем внутри сети, будут намного быстрее, чем в существующих версиях блокчейн.

Ранее издание The Bell сообщало со ссылкой на письмо инвесторам (было разослано 2 октября), что блокчейн-платформа TON будет запущена до конца октября. По информации издания, это первый раз, когда разработчики официально подтвердили, что успевают с релизом в срок. В противном случае им пришлось бы вернуть инвесторам $1,7 млрд.

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