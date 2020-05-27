https://news.day.az/hitech/1238745.html Twitter отметил знаком недостоверности твиты Трампа - впервые
Twitter отметил знаком недостоверности твиты Трампа - впервые
Под несколькими постами в Twitter президента США Дональда Трампа о голосовании по почте на президентских выборах появился автоматический призыв проверить факты.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, голубой восклицательный знак социальной сети "Посмотрите факты о голосовании по почте" размещен сразу под двумя сообщениями Трампа по этой теме.
Если нажать на надпись, то пользователь переходит к статье Politico с заголовком "Трамп делает необоснованные заявления, что голосование по почте приводит к фальсификации результатов".
В самих постах Трамп пишет, что голосование по почте приведет к значительным фальсификациям выборов.
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