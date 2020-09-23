В видеочат Microsoft Teams добавили виртуальные кофейни

Компания Microsoft продолжает совершенствовать Microsoft Teams - инструмент для коммуникации между бизнес-пользователями, который для многих в период пандемии коронавирусной инфекции стал неотъемлемой частью рабочего процесса. Чтобы сделать атмосферу деловых совещаний более непринужденной, объявили разработчики, в "совместный режим" (Together Mode) видеочата будет добавлена возможность общаться в виртуальных кофейнях, учебных аудиториях и конференц-залах, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Together Mode был анонсирован этим летом, в самый разгар перехода многих сотрудников на удаленку. Новый режим задействует возможности искусственного интеллекта и размещает участников беседы на экране особым образом, создавая впечатление, будто они сидят в одной комнате. Лучше всего, поясняли в Microsoft, этот режим подходит для мозгового штурма или круглого стола, когда собеседникам важно сосредоточиться на лицах и языке тела других людей.

Новые возможности Together Mode позволят офисным сотрудникам или студентам представить, будто они проводят встречи в кафе и сидят рядом друг с другом. Такая обстановка, полагают в компании, будет способствовать более продуктивному диалогу.

Другая новая функция видеочата Microsoft Teams позволит автоматически масштабировать и центрировать участников разговора на их виртуальных местах - вне зависимости от того, насколько близко или далеко они находятся от своей веб-камеры. Для этого также будут привлекаться технологии машинного обучения, сообщает The Verge.

Помимо этого, в Microsoft Teams будет разрешено накладывать докладчика поверх видео или презентации - так зрителям будет легче переключать внимание между слайдами и выступающим.

Новые функции должны появиться "скоро", обещают в компании. Как ожидается, большая их часть станет доступна до конца года.