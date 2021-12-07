Facebook оштрафовали в Бразилии на $1,9 млн

Бразильское национальное подразделение американской компании Meta ("Мета"), владеющей социальными сетями Instagram и Facebook, а также мессенджером Whatsapp, оштрафовано на $1,9 млн за "некачественное предоставление услуг". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Управления по защите прав потребителей Сан-Паулу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"4 октября в результате сбоя работы приложений они были недоступны в течение около шести часов, что затронуло более 91 тыс. пользователей Facebook, более 90 тыс. пользователей Instagram и свыше 156 тыс. пользователей Whatsapp в Бразилии", - говорится в публикации на сайте управления. "Имело место очевидное нарушение предоставления услуг, затронувшее миллионы пользователей в Бразилии и во всем мире. Несмотря на то что плата за услугу (пользование мессенджерами и социальными сетями) не взимается, компания зарабатывает на пользователях, а значит, имеют место отношения потребления", - пояснил глава управления Фернанду Капес.

Кроме того, в ведомстве выявили ряд злоупотреблений со стороны Meta в пользовательских соглашениях. В частности, они признали несоответствующим закону о защите прав потребителей право компании на внесение в одностороннем порядке таких изменений, как смена имени пользователя, изменение функционала или прекращение доступа к услугам, а также право на блокировку и удаление контента. Кроме того, в управлении по защите прав потребителей сочли незаконным отказ компании от ответственности за возможные проблемы в результате предоставления услуг. Решение регулятора может быть обжаловано.

Масштабный сбой в работе Facebook, Instagram, Whatsapp и ряда других сервисов произошел 4 октября. Они не функционировали более шести с половиной часов. Проблема была вызвана внутренней ошибкой инженеров компании Facebook при установке обновления, в результате чего потребовалось вручную вносить изменения в базы данных.