Google разрабатывает «убийцу» Samsung Galaxy Fold

Американская компания Google второй раз отложила выход своего складного смартфона Pixel Fold, об этом сообщил новостной портал MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В компании уточнили, что пока они не удовлетворены характеристиками гаджета. Первый складной смартфон Google должен был быть анонсирован в конце 2022 года. Ранее предполагалось, что компания выпустит складной смартфон в конце 2021 года, но этого так и не произошло.

Сообщается, что Pixel Fold будет представлен весной следующего года. К этому времени в компании создадут смартфон, которые полностью оправдывает ожидания разработчиков.

Pixel Fold будет оснащен дисплеем размером менее 6 дюймов, а также складным дисплеем как у Galaxy Z Fold 4 2022 года выпуска.