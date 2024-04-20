Раскрыты подробные характеристики iPhone 16

Редакция портала MacRumors рассказала обо всех изменениях, которые появятся в iPhone 16 и iPhone 16 Plus.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, журналисты собрали всю информацию на основе актуальных утечек.

Новинки по большей части сохранят узнаваемый дизайн предшественников, но получат несколько внешних отличий. Так, блок камеры станет меньше, а сами датчики будут расположены горизонтально, что позволит iPhone 16 и 16 Plus записывать пространственные видео для их последующего просмотра в Apple Vision Pro.

Также с левого торца базовых моделей пропадет переключатель беззвучного режима, на место которого поставят кнопку действия. Такая уже появлялась в iPhone 15 Pro. На правой грани, ниже кнопки включения, появится еще одна кнопка под названием Capture Button (рус. - кнопка захвата). Она будет отвечать за запуск приложения камеры и спуск затвора.

По габаритам iPhone 16 и 16 Plus мало будут отличаться от прошлогодних моделей. Основным отличием станет их утяжеление на 1% - до 173 и 203 граммов соответственно.

По слухам, базовые iPhone 16 получат новый чип Apple A18 с более мощным нейронным процессором для поддержки ИИ-функций, которые приписывают новым смартфонам компании. Также ожидается, что новинки получат 8 ГБ оперативной памяти и поддержку Wi-Fi 6E.

iPhone 16 получит аккумулятор емкостью 3561 мАч (прирост 6%), тогда как iPhone 16 Plus - на 4006 мАч (на 9% меньше). Обе модели предложат поддержку быстрой зарядки мощностью 40 Вт, что даже больше, чем в iPhone 15 Pro Max (27 Вт). Также новинкам приписывают поддержку беспроводной зарядки на 20 Вт (прирост 33%).

Наконец, смартфоны iPhone 16 и 16 Plus будут доступны сразу в шести цветах: синем, розовом, зеленом, желтом, черном, белом и фиолетовом.

Линейка iPhone 16, как ожидается, будет представлена в сентябре 2024 года.

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