Apple разрабатывает новый смартфон – iPhone Air

Apple планирует представить новую модель iPhone с корпусом толщиной всего 5 мм. Это значительно меньше, чем у текущих моделей, толщина которых варьируется от 7,8 до 8,25 мм. В новом видео на YouTube-канале Fpt. инсайдер Джон Проссер утверждает, что новая модель получит название iPhone Air, по аналогии с легким MacBook Air, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Проссера, iPhone 17 Air станет частью нового поколения смартфонов, включающего iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max и iPhone 17 Air. Он также отметил, что новая модель заменит модель Plus в линейке iPhone.

Однако стоит отметить, что iPhone 17 Air не будет обладать столь мощными характеристиками, как модели Pro. Ожидается, что смартфон будет оснащен процессором A19 и одним объективом задней камеры. Цена на гаджет, по словам Проссера, стартует с $900.

Инсайдер также высказал мнение, что новая модель будет продаваться по аналогии с оригинальным MacBook Air, где акцент сделан на дизайне, а не на функциональных возможностях.

Стоит отметить, что у инсайдера Джона Проссера сомнительная репутация. Нередко его прогнозы оказываются ложными. Так, издание AppleInsider отмечает, что Проссер собрал в своем ролике все предыдущие сообщения о возможном новом гаджете, лишь добавив, что он получит название iPhone Air.

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