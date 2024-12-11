Пользователей старых ПК предупредили о рисках использования Windows 11

Microsoft выпустила руководство по установке Windows 11 на несовместимые устройства, хотя всего неделю назад заявляла, что это невозможно. Инструкция появилась на официальном сайте поддержки, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Неделю назад Microsoft объявила, что не все компьютеры с Windows 10 смогут обновиться до Windows 11 штатными средствами, требующими наличия модуля TPM 2.0. Теперь же компания представила инструкцию по установке Windows 11 на устройства, не соответствующие этим требованиям. При этом в Microsoft подчеркивают, что установка новой ОС на не соответствующие минимальным системным требованиям устройства не рекомендуется.

Такое предупреждение подчеркивает возможные сбои в работе операционной системы на несовместимых компьютерах, а также отсутствие важных обновлений безопасности, необходимых для защиты от хакерских атак. Пользователей, желающих установить Windows 11 на устаревшие ПК без TMP 2.0, также предупреждают, что их компьютер больше не будет поддерживаться и не будет иметь права на получение обновлений.

Таким образом, компания разрешает установку ОС на компьютеры без чипа TMP 2.0, если пользователь готов принять на себя ответственность за возможные проблемы с совместимостью и отсутствием обновлений.