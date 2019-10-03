Повреждение печени - один из самых известных побочных эффектов чрезмерного употребления спиртного. Однако парадокс в том, что иногда совсем необязательно пить алкоголь, чтобы столкнуться с данной проблемой.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Все дело в том, что некоторые кишечные бактерии производят алкоголь самостоятельно, и он способен нанести не меньший урон чем тот, что продается в супермаркетах.

Примерно 25% людей по всему миру страдают от неалкогольной жировой болезни печени - это состояние, при котором жир, накапливающийся в органе, мешает ему нормально функционировать. Название болезни вводит в заблуждение, ведь алкоголь и здесь способен сыграть значительную роль. Вот только пациент не имеет к этому отношения.

Китайские исследователи наблюдали за человеком с данной болезнью и выяснили, что когда он ел сладкую пищу, в его организме происходили те же процессы, что и при употреблении алкоголя. Более тщательная экспертиза показала, что алкоголь вырабатывают кишечные бактерии.

Кроме того, если организм не в силах справиться с разрушением алкоголя, который "гонят" бактерии, жировая болезнь печени может развиться даже у абсолютно непьющего человека.

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