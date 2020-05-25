Доказан эффективный способ предотвратить заражение COVID-19

Ученые Университетского колледжа Лондона в Великобритании доказали, что частое мытье рук как способ предотвратить заражение COVID-19 реально работает, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Так, ученые провели исследование с участием 1633 людей, которым определяли наличие коронавирусной инфекции по мазкам из ротовой полости. При этом были собраны данные о том, как часто они мыли руки в течение дня.

Оказалось, что умеренное мытье рук с мылом (6-10 раз в день) связано с уменьшением риска заражения коронавирусной инфекцией на 36%. Однако еще более частое мытье рук уже не влияло на риск заражения.

Дерматологи при этом отмечают, что антисептиками лучше не пользоваться чаще двух раз в день. Слишком частое их использование, как и мытье рук может пересушить кожу.