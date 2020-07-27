«Волосы лезут прядями». Переболевшие сообщили о последствии коронавируса

Переболевшие COVID-19 после заражения коронавирусом сообщили об еще одном вероятном последствии инфекции - сильном поредении шевелюры. По их словам, волосы после болезни "лезут целыми прядями", передает Day.Az со ссылкой на newsyou.info.

О том, что пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, сообщили о таком ее последствии как значительная потеря волос, пишет британское издание The Sun.

"Многие переболевшие коронавирусом жалуются на облысение. Бывшие пациенты уверены, что оно является следствием перенесенной вирусной инфекции", - информирует источник.

В статье издания приводятся истории нескольких человек. 30-летняя британка Грейс Дадли стала лысеть спустя месяц после выписки из больницы, где провела десять дней в реанимационном отделении.

"Переболевшая женщина потеряла на голове уже более половины волос, и очень боится, что ей придется носить парик", - сообщает СМИ.

Журналисты пообщались с основателем сообщества переболевших COVID-19 Луисом Барнсом, и тот подтвердил: многие люди столкнулись с таким последствием "ковидной" болезни как облысение. Для них, особенно для женщин, это зачастую становится настоящим стрессом.

"Никто не предупредил, что после выздоровления волосы начинают лезть целым прядями. Мне приходилось слышать, что облысение после COVID - это одна из самых пугающих вещей в жизни", - поделился Барнс.

Одна из гипотез медиков на этот счет объясняет подобную алопецию лихорадкой.

"Заболевание с температурой выше 37,5 градусов действительно может обернуться выпадением волос. Лихорадка нарушает естественный жизненный цикл волос, поэтому они начинают осыпаться", - цитирует издание доктора Арагона Джузеппе.

