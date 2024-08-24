Врач рассказал, можно ли засыпать с включенным телевизором

Если включенный телевизор или радио помогают человеку заснуть, не нужно отказываться от привычки. Об этом aif.ru рассказал врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов, передает Day.Az.

"Правила гигиены сна вообще не рекомендуют засыпать при любых устройствах, передающих визуальную или звуковую информацию. К их числу относятся телевизоры, радио, компьютеры и такие популярные сегодня смартфоны. Дело в том, что, воспринимая эту информацию, мозг перерабатывает ее, и это мешает засыпанию", - объяснил врач.

Однако если человек не может уснуть без включенного радио или телевизора, делать это не запрещено. При этом важно, чтобы громкость устройства не будила человека.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!