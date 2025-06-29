Найден ключ к борьбе с ухудшением памяти

Бразильские ученые обнаружили молекулу, способную обратить вспять когнитивные нарушения, связанные как с естественным старением, так и с деменцией. Исследование, опубликованное в журнале Aging Cell, показало, что вещество под названием хевин, выделяемое астроцитами - вспомогательными клетками мозга - улучшает качество связей между нейронами и восстанавливает память у мышей, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперименты показали, что повышение уровня хевина предотвращает когнитивный спад как у моделей болезни Альцгеймера, так и у здоровых пожилых животных. Интересно, что на бета-амилоидные бляшки - традиционный маркер Альцгеймера - это вещество влияния не оказало. Это, по мнению авторов, подтверждает: болезнь может быть вызвана не только накоплением бляшек, а множеством факторов, включая снижение нейропластичности.

Исследователи подчеркивают, что главное значение их открытия - в переосмыслении роли астроцитов. Ранее основное внимание уделялось нейронам, но теперь ясно: поддерживающие клетки мозга могут стать ключевыми мишенями для новых методов лечения деменции и возрастных нарушений памяти.