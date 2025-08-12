Названы опасные для зрения привычки

Зрение - способность, которую мы часто нещадно эксплуатируем, даже не задумываясь о последствиях, рассказал врач-офтальмолог и гендиректор офтальмологического центра VISTA Антон Казанцев. В беседе с "Лентой.ру" он назвал опасные привычки, которые ухудшают зрение, передает Day.Az.

"Современный образ жизни создает множество угроз для здоровья глаз. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 2,2 миллиарда человек во всем мире страдают от нарушений зрения, причем почти половину этих случаев можно было предотвратить, изменив всего несколько повседневных привычек", - сообщил врач.

Одна из главных угроз для зрения сегодня, по словам специалиста, это бесконтрольное использование цифровых устройств, которое приводит к перенапряжению глазных мышц, сухости глаз, размытости зрения, головным болям и даже бессоннице.

"Синий свет, излучаемый экранами, способен проникать глубоко в глаз и повреждать светочувствительные клетки сетчатки, что со временем может увеличить риск развития возрастной макулярной дегенерации. Следует соблюдать простое правило 20-20-20: каждые 20 минут отрывайтесь от экрана и 20 секунд смотрите на объект, находящийся в 20 метров от вас", - посоветовал Казанцев.

Не менее опасно пренебрежение защитой от ультрафиолетового излучения, убежден окулист. Он отметил, что солнцезащитные очки выполняют жизненно важную функцию. Дело в том, что ультрафиолет способствует развитию заболеваний, которые могут привести к необратимой потере зрения. Например, статистика показывает, что с этим связаны около 20 процентов случаев катаракты.

Курение - еще один злейший враг нашего зрения, указал врач. Он пояснил, что никотин сужает кровеносные сосуды, ухудшая кровоснабжение сетчатки, а токсичные вещества в сигаретном дыме повреждают клетки глаз и повышают риск развития катаракты, возрастной макулярной дегенерации, глаукомы и диабетической ретинопатии.

Еще один фактор риска - хронический недосып. "Исследования показывают, что люди, которые спят менее 5 часов в сутки, на 30 процентов чаще страдают от глаукомы. Во время сна наши глаза отдыхают и восстанавливаются, поэтому полноценный 7-8 часовой сон - это не роскошь, а необходимость", - поделился Казанцев.

К серьезным проблемам, по словам офтальмолога, к серьезным проблемам может привести и дефицит таких важных веществ, как лютеин, зеаксантин, витамины А, С, Е и омега-3 жирные кислоты. Чтобы его избежать, он рекомендовал включать в рацион шпинат, морковь, жирную рыбу, яйца и орехи - эти продукты содержат все необходимое для здоровья глаз.