Стоматолог назвала витамины, необходимые для красивой улыбки

Витамин D необходим для сохранения здоровых зубов. Об этом "Газете.Ru" рассказала вице-президент РАОиБС, CEO "Лайт Инсайт", стоматолог, хирург-пародонтолог и лектор Олеся Изгарева, передает Day.Az.

"Чтобы фосфор и кальций хорошо усваивались и укрепляли зубы, челюсть и кости, организму нужен витамин D. Примерно половину суточной его нормы можно получить из солнечного света, а еще из семги, сардин, сыра и молока, но последнее у взрослых плохо усваивается", - заявила врач.

Изгарева обратила внимание, что из-за нехватки витамина С происходит ослабление стенок сосудов, что повышает шансы кровоточивости десен и расшатывания зубов. Чтобы этого избежать, стоматолог посоветовала добавить в рацион свежие фрукты и ягоды - черную смородину, красный перец, лимон, облепиху, зелень, а также отвар шиповника.

Хирург-пародонтолог добавила, что дефицит витамина В12 способен вызвать появление язв во рту, жжение языка, воспаление слизистой, покалывания, снижение чувствительности и слабость. Но употребление говядины, рыбы, яиц и других продуктов сводит этот риск к нулю.

Изгарева также рассказала, что при недостатке витамина А нарушается структура соединительной ткани, что влечет за собой воспаление десен, а поверхность зубов становится шероховатой. Она посоветовала есть перец и морковь богатые этим витамином.

Врач пояснила, что для лучшего усвоения витамина А и других ценных нутриентов, не нужно игнорировать растительное масло в овощных салатах и других блюдах.

Эксперт подчеркнула, что универсальные витаминные комплексы подходят не всегда. По ее словам, нередко источник проблем кроется в недостатке всего одного конкретного вещества, поэтому так важно с определенной периодичностью сдавать анализы на витамины.