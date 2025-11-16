Врач описала ситуацию, когда за набор веса отвечают гормоны

При инсулинорезистентности инсулина в крови становится много, и это способствует накоплению жировой ткани, объяснила "Газете.Ru" врач-эндокринолог Центральной клиники CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Таныгина, передает Day.Az.

"Это состояние, при котором клетки организма чувствуют инсулин хуже, поэтому поджелудочной железе приходится вырабатывать его больше. Как известно, любое вещество при передозировке может стать ядом, это касается и инсулина. Дело в том, что он обладает липогенным действием. Он не только помогает жирам усваиваться, но и мешает им расщепляться, если вдруг калорийность рациона недостаточна. При инсулинорезистентности инсулина в крови становится много и жировая ткань с радостью этим пользуется. Причем откладывается жир не только под кожей, но и внутри, вокруг внутренних органов, затрудняя их работу", - рассказала врач.

Для формирования инсулинорезистентности требуется два фактора: активное употребление легкоусвояемых углеводов и гиподинамия, то есть малоподвижный образ жизни.

"Легкоусвояемые углеводы - это продукты, из которых сахар очень быстро попадает в кровь. Так, например, обычный сахар начинает расщепляться уже во рту и повышать сахар в крови, не достигнув желудка. Кроме сахара, к таким продуктам можно отнести изделия из пшеничной муки, из рисовой муки. Особенно опасны сладкие напитки, содержащие огромное количество сахара в максимально усвояемой форме. Гиподинамия приводит не только к прибавке веса и слабости мышц, но и провоцирует инсулинорезистентность. Занятия спортом или просто прогулка, движение улучшают чувствительность к инсулину, так как инсулин расходуется мышцами", - рассказала Таныгина.