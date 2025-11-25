Найдена альтернатива инъекциям для похудения

Международная команда ученых выяснила, что пероральный препарат орфорглипрон - аналог GLP-1 в виде таблетки - помогает взрослым с ожирением и сахарным диабетом 2 типа значительно снизить массу тела и улучшить показатели гликемии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в журнале The Lancet.

Сейчас наиболее эффективные средства этой группы представлены инъекциями, вызывающими у части пациентов дискомфорт из-за уколов. Орфорглипрон, по словам авторов, может стать более доступной и удобной альтернативой.

Орфорглипрон - это маломолекулярный не пептидный агонист рецепторов GLP-1. Препарат принимают один раз в сутки, он стимулирует выделение инсулина, снижает секрецию глюкагона, уменьшает аппетит и помогает контролировать прием пищи. Таблетки не требуют хранения в холодильнике, а их прием не зависит от режима питания.

По словам Деборы Хорн, профессора Медицинской школы МакГоверна и руководителя исследования, удобная форма приема может существенно расширить доступ к терапии ожирения и диабета.

В исследовании приняли участие 1613 взрослых с ожирением и диабетом 2 типа из 10 стран. За 72 недели участникам постепенно повышали дозировку орфорглипрони - от 1 до 6, 12 и 36 мг, сравнивая эффект с плацебо.

В отличие от большинства подобных испытаний, участникам не назначали строгую низкокалорийную диету. Вместо этого их стимулировали к более гибким, повседневным изменениям: контролю порций, отказу от пропуска приемов пищи, увеличению потребления белка и клетчатки, ограничению сахара и насыщенных жиров, а также регулярной физической активности.

Результаты продемонстрировали до 10,5% снижения массы тела и улучшение гликемии через 72 недели. Участники также отметили улучшение контроля сахара в крови. Побочные эффекты были преимущественно легкими и умеренными со стороны желудочно-кишечного тракта - аналогичными тем, что наблюдаются при использовании инъекционных GLP-1.

По словам авторов исследования, орфорглипрон может стать "метформином в терапии ожирения" - массовым и доступным препаратом первого выбора. Его выпуск ожидается в 2026 году, при этом стоимость будет значительно ниже существующих инъекционных аналогов.