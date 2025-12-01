Врач назвал частые и опасные ошибки в лечении насморка

Какие ошибки часто допускают люди в лечении насморка и в каких случаях особенно важно обратиться к врачу, "Газете.Ru" рассказал врач-оториноларинголог медицинской компании СберЗдоровье Нияз Мухамадьяров, передает Day.Az.

"Среди мер самопомощи для облегчения состояния - промывание слизистых носа с помощью готовых солевых растворов согласно инструкции. Также важно организовать условия для предотвращения сухости слизистых: следует выпивать не менее 1,5-2 литров воды в сутки при отсутствии противопоказаний, а в помещении поддерживать оптимальный уровень влажности - 40-60% - с помощью увлажнителя воздуха. Стоит помнить, что лечение может назначить только врач, например терапевт или оториноларинголог, после осмотра и оценки состояния пациента", - сказал врач.

Среди частых ошибок пациентов в лечении насморка - длительное применение сосудосуживающих средств. Несмотря на то, что они позволяют практически моментально восстановить дыхание, их применение более 7 дней может приводить к зависимости организма от этих препаратов.

"Также некоторые люди самостоятельно назначают себе применение антибиотиков для лечения насморка, особенно когда выделения из него становятся зеленоватыми или желтоватыми. Однако делать этого не следует. Насморк чаще всего вызван вирусами, а антибиотики действуют против бактерий. Соответственно, применение средств этой группы при ОРВИ неэффективно и лишь способствует развитию резистентности - устойчивости бактерий к действию антибиотиков. Стоит сказать и о том, что изменение цвета выделений из носа само по себе не означает необходимость приема данных лекарственных средств", - напомнил врач.

Еще одна ошибка - сильное высмаркивание. При этом действии давление внутри носовых ходов резко повышается, что создает риск попадания инфицированной слизи в евстахиеву трубу, соединяющую носоглотку и среднее ухо. Это может увеличить вероятность развития отита - воспаления среднего уха.

"Также не рекомендуется прогревать нос. Такой метод приводит к ускорению кровообращения, что усиливает воспалительные процессы в слизистых носа. Хотя кратковременное улучшение самочувствия возможно, но впоследствии повышаются риски распространения инфекции по кровотоку", - добавил он.

Многие считают, что насморк - не помеха работе, привычной деятельности, однако это не так. В это время организм направляет все силы на борьбу с возбудителями инфекции, и любая дополнительная нагрузка ослабляет защитные силы. Важно давать себе возможность отдохнуть.



"Существуют симптомы, которые можно назвать "красными флагами" и при их появлении следует обратиться к врачу незамедлительно. Среди них - насморк в течение 7 дней без улучшения, интенсивные головные боли или отек в области лба или щек, заложенность уха, ухудшение самочувствия после временного улучшения. Сейчас обратиться к врачу можно очно или онлайн с помощью телемедицинских сервисов", - резюмировал врач.