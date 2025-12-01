Названы указывающие на скорый дебют шизофрении изменения в поведении

Психолог Эстрелла Гонсалес заявила, что скорый дебют шизофрении у человека можно заподозрить по нескольким признакам. Об этом она рассказала в ходе интервью для издания Hola, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Гонсалес, на начинающуюся шизофрению указывают изменения в поведении. В качестве примера она привела изоляцию, отсутствие эмоций, пренебрежение обязанностями и повседневными делами, в том числе уходом за собой.

Кроме того, заболевание, по словам специалистки, характеризуется спутанностью сознания, магическим мышлением, раздражительностью и тревожностью. Позднее могут появиться уже очевидные симптомы, такие как галлюцинации и бред. Среди факторов риска шизофрении Гонсалес назвала генетическую предрасположенность, психосоциальный стресс, злоупотребление психоактивными веществами и пережитые травмирующие события.