Стало известно, какой пол более подвержен деменции

Большая часть пациентов с болезнью Альцгеймера - женщины. Причем их когнитивные функции снижаются быстрее, чем у мужчин. Почему существует такой разрыв, долго оставалось загадкой. Ученые под руководством профессора Фариды Сохрабджи из Техасского университета выяснили: биологический пол напрямую влияет на вероятность инсульта, а именно инсульт ускоряет развитие деменции. Препринт работы опубликован на портале bioRxiv, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"После 50 лет женщины чаще переносят тяжелые инсульты, чем мужчины. Это резко повышает риск когнитивных нарушений и последующей деменции. Этот факт необходимо учитывать при разработке будущих препаратов и персонализированной терапии", - пояснила Сохрабджи.

Ученые связывают уязвимость женского мозга в том числе с гормональными изменениями. После менопаузы уровень эстрогена падает, и мозг становится более подвержен воспалению и повреждениям. В экспериментах удаление яичников ухудшало последствия инсульта, но введение эстрогена помогало их компенсировать. Однако у пожилых животных ситуация менялась: заместительная гормональная терапия оказывалась токсичной и усиливала повреждения.

Выход нашли в комбинированной терапии. Добавление к эстрогену фактора IGF-1 (инсулиноподобного фактора роста) не только убирало токсический эффект, но и усиливало нейропротекцию. Более того, сам IGF-1 оказался одним из самых эффективных молекул для защиты мозга после инсульта.

Ученые также протестировали короткие РНК-агенты. Они помогали сохранить ткани мозга и снижали признаки долгосрочного когнитивного ухудшения, причем особенно эффективно у самок по сравнению с самцами.

"Различия между полами в мозге - не незначительные, а фундаментальные. Именно поэтому женщины несут основное бремя хронических заболеваний вроде деменции", - подчеркнула Сохрабджи.

Результаты открывают путь к созданию половых-специфических терапий, где учитываются особенности женского и мужского организма. Авторы уверены: это поможет снизить распространенность болезни Альцгеймера среди женщин и улучшит здоровье общества в целом.