Обнаружен скрытый триггер жировой болезни печени

Считавшийся безопасным сахарозаменителем сорбитол - распространенный компонент "низкокалорийных" сладостей, жевательной резинки и даже протеиновых батончиков - может способствовать развитию жировой болезни печени.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, к такому выводу пришли исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, опубликовавшие работу в Science Signaling (SS).

Ученые показали: сорбитол в организме легко превращается в фруктозу - сахар, давно связанный с воспалением и повреждением печени. Более того, это происходит не только при употреблении продуктов с сорбитолом, но и естественным образом в кишечнике после еды.

Исследование на модели, близкой к человеку, выявило, что дальнейшая судьба сорбитола зависит от состава микробиома. Если в кишечнике есть бактерии, способные расщеплять этот подсластитель, он превращается в безвредные метаболиты. Но при отсутствии таких бактерий - или при избытке сорбитола и глюкозы в рационе - молекулы "прорываются" в печень и превращаются в производные фруктозы, запускающие воспаление и накопление жира в тканях.

Авторы подчеркивают: проблемы возникают, когда уровень сорбитола превышает способность кишечных бактерий его нейтрализовать. Это может происходить как из-за большого количества подсластителей в рационе, так и из-за высокого потребления глюкозы, которая сама запускает биосинтез сорбитола в кишечнике.