Ученые встревожены растущим количеством случаев деменции у молодых

Врачи в разных странах отмечают устойчивую и тревожную тенденцию: деменция все чаще диагностируется у людей моложе 40 лет. То, что еще недавно считалось исключительно возрастным заболеванием, сегодня нередко выявляют у пациентов трудоспособного возраста. Старший научный сотрудник кафедры "Химия и биотехнология" ПНИПУ, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов объяснил причину неутешительной статистики.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Эксперт поясняил, что само понятие деменции включает широкий спектр заболеваний. Ранняя деменция - это нейрокогнитивное снижение, связанное с утратой бытовых и профессиональных навыков у людей моложе 65 лет. К ней относят как первичные нейродегенеративные процессы - болезнь Альцгеймера, деменцию с тельцами Леви, лобно-височные дегенерации, - так и вторичные формы, вызванные ВИЧ-инфекцией, черепно-мозговыми травмами, хронической интоксикацией алкоголем или наркотиками. Существует и псевдодеменция, возникающая на фоне психических расстройств, при которой гибели нейронов не происходит, но наблюдается выраженное снижение когнитивных функций.

По словам эксперта, именно рост вторичных деменций у молодых людей стал причиной пугающей статистики. Классические нейродегенеративные заболевания крайне редко развиваются у тридцатилетних, зато алкогольная и наркотическая зависимости, а также ВИЧ-инфекция заметно изменили возрастную структуру пациентов. При этом число наследственных форм остается стабильным и составляет ничтожно малую долю.

Распространенность ранней деменции сегодня оценивается в 100-150 случаев на 100 тысяч населения в год. На людей младше 65 лет приходится около 5 процентов всех дементных расстройств, а их число с 2015 года выросло на 20-30 процентов. Это делает проблему не только медицинской, но и социальной: диагноз все чаще ставят людям, находящимся в активном трудоспособном возрасте.

Популярное убеждение, что деменция напрямую связана со стрессом или плохой экологией, Литвинов назвал мифом. Стресс способен лишь ускорять проявления уже идущего патологического процесса, но не является самостоятельной причиной. В регионах с низким уровнем жизни действительно чаще встречаются предотвратимые формы, связанные с алкоголизмом, инфекциями и травмами, однако фундаментальные механизмы заболевания универсальны и не зависят от страны проживания. Российская статистика полностью совпадает с общемировой: специфических "национальных" факторов риска не существует.