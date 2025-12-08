Ученые предупредили об опасных последствиях боли в спине

Хроническая боль в спине не только снижает качество жизни и лишает трудоспособности, но и может быть сигналом о других болезнях. Новое исследование международной команды ученых показало: у людей с такими болями чаще встречаются сердечно-сосудистые заболевания, артрит, депрессия, диабет и рак, чем у тех, кто не страдает болями в спине. Работа опубликована в журнале Brazilian Journal of Physical Therapy (BJPT), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи проанализировали данные Национального опроса здоровья Бразилии 2019 года, охватившего почти 90 тысяч человек. Выяснилось, что примерно каждый пятый страдает хронической болью в спине - это сопоставимо с показателями высокодоходных стран, что делает выводы значимыми в глобальном масштабе.

У людей с хроническими болями в спине на 17% чаще встречались сердечно-сосудистые заболевания, на 15% - артрит и на 12% - клиническая депрессия. Также у них выше вероятность диабета, рака и заболеваний легких.

"Когда такие состояния возникают вместе, их влияние на повседневную жизнь усиливается. Например, взрослые с болью в спине и артритом более чем в два раза чаще сообщают о серьезных ограничениях в выполнении обычных дел", - отметил Замбелли Пинто.

Авторы исследования подчеркивают: врачам нужно выходить за рамки простой терапии боли. Пациенты с хронической болью в спине несут более тяжелую нагрузку на здоровье в целом, и это требует комплексного междисциплинарного подхода в лечении.