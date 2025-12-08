Обнаружен инновационный способ точечно облегчать боль

Исследователи Университета Вандербильта создали имплант, который выпускает обезболивающее строго по требованию - только когда пациент прикладывает к коже пакет со льдом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, изобретение описано в журнале ACS Biomaterials Science & Engineering.

Устройство содержит гидрогель - мягкий пористый материал, который удерживает противовоспалительный препарат внутри. При охлаждении гидрогель становится жидким и "открывается", постепенно высвобождая лекарство прямо в нужную область. Таким образом, имплант хранит препарат внутри организма и позволяет пациенту самостоятельно контролировать момент его подачи, без уколов и без системного воздействия на весь организм.

В настоящее время для купирования боли нередко используют опиоиды, но из-за риска зависимости врачи ищут безопасные альтернативы. Нестероидные противовоспалительные средства подходят для такой замены, однако требуют точной доставки - именно эту проблему и решает новое устройство, которое работает без батареек и сложного оборудования.

По словам авторов, охлаждение может стать универсальным и доступным внешним сигналом для контролируемого приема разных препаратов - не только при боли, но и при иных состояниях, где требуется локальное действие.