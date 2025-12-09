Определен эффективный метод борьбы с анемией

Внутривенное введение железа - метод, которого долго опасались при лечении пациентов с анемией на фоне бактериальной инфекции, - оказалось не только безопасным, но и эффективным. Такой способ терапии значительно снижает риск смерти. К такому выводу пришли гематологи, проанализировав данные более чем 85 тысяч госпитализированных пациентов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, результаты работы опубликованы в журнале Blood.

Несмотря на давние рекомендации избегать внутривенного железа из-за опасений, что оно может "подпитать" бактерии, исследователи обнаружили противоположный эффект: у пациентов с пневмонией, MRSA, колитом и другими распространенными инфекциями смертность в течение 14 и 90 дней была значительно ниже, если они получали железо. Кроме того, уровень гемоглобина спустя 2-3 месяца у этих пациентов повышался заметнее, чем у тех, кому железо не назначали.

При бактериальном менингите улучшений не было, но и ухудшения состояния тоже не наблюдалось. Авторы подчеркивают, что полученные данные - ретроспективные, и окончательно подтвердить пользу внутривенного железа поможет только рандомизированное исследование. Однако уже сейчас результаты заставляют пересмотреть устоявшиеся представления о лечении анемии у пациентов с острыми инфекциями.