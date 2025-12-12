Найден способ заметно снизить риск рецидива распространенного вида рака

Международное клиническое исследование под руководством ученых Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выявило: инновационный препарат гиредестрант способен значительно снизить вероятность рецидива гормонозависимого рака молочной железы на ранних стадиях.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, работа, представленная на симпозиуме SABCS, показала, что новый пероральный SERD-препарат эффективнее стандартной гормональной терапии.

В исследовании приняли участие более 4 000 пациентов с HR-позитивным, HER2-негативным раком молочной железы. За время наблюдения почти в три года гиредестрант снизил риск инвазивного рецидива на 30 процентов, а риск появления отдаленных метастазов - на 31 процент по сравнению с тамоксифеном и ингибиторами ароматазы. При этом переносимость терапии оказалась выше: прекращать лечение из-за побочных эффектов приходилось заметно реже.

Гиредестрант относится к новому поколению лекарств, которые не только блокируют, но и разрушают рецепторы эстрогена - ключевого механизма роста большинства опухолей молочной железы. Исследователи отмечают, что при подтверждении результатов препарат может стать самым значимым обновлением гормональной терапии за последние 25 лет и изменить подход к лечению ранних стадий рака.