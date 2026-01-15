Найден способ ускорить гибель раковых клеток
Ученые из Хьюстонской больницы UTHealth обнаружили, что блокировка использования жиров (липидов) раковыми клетками может ускорить их самоуничтожение.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты исследования опубликованы в журнале Trends in Cancer.
Исследователи проанализировали 121 работу, посвященную связи метаболизма липидов и развития различных типов карцином. Этот вид рака возникает в тканях, выстилающих кожу. Мета-анализ показал, что опухоли используют жиры для роста и распространения, но при этом эти же липиды могут запускать особый механизм гибели клеток - ферроптоз.
Ферроптоз возникает, когда на мембранах клеток накапливаются перекиси липидов. В норме они образуются при жизнедеятельности организма, но при чрезмерном накоплении становятся токсичными для клетки. В отличие от химиотерапии или облучения, которые вызывают другой тип клеточной гибели, ферроптоз можно индуцировать даже в устойчивых к лечению опухолях.
"Понимание того, как раковые клетки используют липиды, открывает путь к терапии, направленной на ферроптоз и подавление липидного метаболизма опухоли", - пояснил соавтор исследования Михаил Колонин.
По его словам, воздействие на липиды может стать основой новых подходов к лечению рака и связанных с ним осложнений, включая потерю веса и старение клеток. Раковые клетки обычно уклоняются от естественных иммунных механизмов, направленных на их уничтожение. Однако ферроптоз может стать исключением, так как опухолевые клетки зависят от доступного источника энергии.
