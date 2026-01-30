Ученые раскрыли пять ранних признаков диабета

На сегодня диабет остается одним из наиболее распространенных хронических заболеваний в мире. Однако на ранних стадиях он часто развивается бессимптомно, указано в статье ученых для журнала Medical Xpress, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Американская диабетическая ассоциация рекомендует всем взрослым проходить скрининг на диабет с 35 лет в связи с тем, что болезнь может протекать без симптомов. Особенно это актуально для людей с факторами риска, включая семейную историю диабета, преддиабет или ожирение.

По мнению ученых, наиболее надежным способом выявления диабета остаются лабораторные исследования крови. Также есть несколько симптомов, которые могут указывать на наличие болезни. В частности, учащенное мочеиспускание.

Еще один распространенный признак - это постоянная жажда. Повышенный уровень сахара в крови усиливает выведение жидкости. Это зачастую приводит к обезвоживанию и ощущению сухости во рту.

Нередко пациенты жалуются на резкую и необъяснимую потерю веса, сказано в статье. К возможным признакам диабета относятся и изменения кожи. Речь идет о потемнении и уплотнении кожи в области шеи или подмышек.

Также при длительно повышенном уровне сахара в крови замедляется заживление ран. А это уже характерно для более запущенных форм заболевания, предупредили медики.