Назван признак болезни Альцгеймера, который проявляется во сне

Нарушение глубокого сна связано с накоплением тау-белка в мозге и ухудшением памяти еще до появления диагностированной болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Беркли. Исследование опубликовано в журнале Nature Neuroscience, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи сравнили данные молодых людей и участников в возрасте 65-75 лет. Во время сна ученые с помощью ЭЭГ отслеживали медленные волны - характерный признак глубокого сна, а с помощью ПЭТ-сканирования оценивали накопление тау-белка, одного из ключевых патологических признаков болезни Альцгеймера.

У пожилых участников с более высоким уровнем тау-белка медленные волны распространялись по меньшим участкам мозга и чаще возникали изолированно. Чем сильнее нарушалось их распространение, тем хуже люди запоминали новую информацию после сна.

У части добровольцев обследования повторили через несколько лет. Оказалось, что дальнейшее накопление тау-белка сопровождалось еще большим нарушением глубокого сна и ухудшением памяти. При этом такие изменения обнаруживались у людей, у которых еще не была диагностирована болезнь Альцгеймера.

Сейчас пока неизвестно, что возникает первым - накопление тау-белка или нарушение сна. Также ученые не утверждают, что плохой глубокий сон сам по себе вызывает болезнь Альцгеймера. Однако ранее исследования показали, что во время ночного отдыха мозг перерабатывает и закрепляет информацию путем перестройки нейронных сетей.

Во время глубокого сна увеличиваются медленные колебания активности нейронов, наблюдаются изменения кровотока и движения спинномозговой жидкости. Считается, что это помогает выведению некоторых продуктов обмена из мозга, в том числе связанных с белками, которые накапливаются при нейродегенеративных заболеваниях.