Загрязнение воздуха, нарушение сна и некоторые пищевые привычки могут быть связаны с повышенным риском развития болезни Альцгеймера и других форм деменции. К такому выводу пришли ученые, чье исследование опубликовано в журнале Alzheimer's & Dementia (A&D), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты изучили данные почти 500 тысяч человек, за здоровьем которых наблюдали в среднем 15 лет. Ученые оценили влияние 193 факторов, включая питание, физическую активность, сон, условия проживания и социальные связи. В результате обнаружили 76 факторов, связанных с риском развития деменции, из которых 34 были связаны непосредственно с болезнью Альцгеймера.

Среди неблагоприятных факторов оказались курение, слишком короткий или долгий сон, частая дневная сонливость и загрязнение воздуха. Повышенный риск также наблюдался у людей с финансовыми трудностями, низким уровнем образования и неблагоприятными жилищными условиями. Неожиданно ученые обнаружили связь между повышенным риском развития деменции и отсутствием яиц в рационе.

При этом прогулки, физические упражнения, работа в саду, употребление сыра и мяса птицы были связаны с более низким риском заболевания. Аналогичную связь выявили для проживания с партнером и более высокого дохода.

На основе полученных данных ученые разработали систему оценки риска развития деменции. Оказалось, что у людей с самыми высокими показателями риск развития заболевания был почти втрое выше, чем у участников с самыми низкими.

Однако, как подчеркивают авторы, исследование не доказывает, что обнаруженные факторы непосредственно вызывают деменцию или защищают от нее.