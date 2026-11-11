Названа привычка, повышающая риск болезни Альцгеймера на 40%

У курящих людей риск болезни Альцгеймера на 40% выше, чем у тех, кто никогда не курил. К такому выводу пришли ученые из Университета Кертина в Австралии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты исследования опубликованы в журнале eClinicalMedicine.

Специалисты проанализировали данные 61 исследования, в которых участвовали около 2,8 миллиона человек. Выяснилось, что у курильщиков в целом риск деменции был выше на 31%. Вероятность сосудистой деменции, связанной с нарушением кровоснабжения мозга, увеличивалась на 52%.

Классическая деменция сопровождается гибелью клеток мозга; она связана с накоплением в тканях патологических белков (амилоида и тау-белка), разрушающих нейроны. Болезнь Альцгеймера - это самый распространенный тип деменции, на который приходится около 60-80% всех случаев нарушения когнитивных функций у пожилых людей. Сосудистая деменция возникает из-за инсультов, микроинсультов, атеросклероза или запущенной гипертонии.

Исследователи также обнаружили зависимость от количества сигарет. У людей, которые выкуривали около 10 сигарет в день, риск деменции был выше на 16%. Среди тех, кто курил по 20 сигарет ежедневно, он увеличивался на 34%.

"У бывших курильщиков риск деменции оказался ниже, чем у тех, кто продолжал курить. В целом он не отличался от показателей людей, которые никогда не курили", - уточнили исследователи.

Авторы исследования отмечают, что отказ от сигарет может быть важен не только для здоровья сердца и легких, но и для сохранения памяти и других умственных способностей в пожилом возрасте.