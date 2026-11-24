Ученые обнаружили связь анорексии с геном PLIN4, отвечающим за накопление жира в организме - мутации в нем встречаются более чем в три раза чаще у пациентов с психическим расстройством по сравнению с остальным населением. Результаты исследования опубликованыопубликованы в журнале Frontiers in Psychiatry, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи изучили генетические данные 154 пациентов клиники в Техасе, специализирующейся на лечении расстройств пищевого поведения. У 17 человек (примерно 11%), обнаружили редкие мутации PLIN4, которые могут нарушать работу гена. В базе данных людей европейского происхождения такие варианты встречались у 3,2% участников.

PLIN4 кодирует белок, помогающий клеткам жировой ткани и мышц формировать капли для хранения жира. Ранее та же исследовательская группа обнаружила у пациентов с анорексией редкие варианты другого гена - BBOX1, связанного с перемещением жира для получения энергии.

Дополнительный анализ медицинских записей показал, что у восьми из 17 носителей вариантов PLIN4 был диагностирован повышенный уровень жиров в крови. Среди 137 пациентов без таких вариантов этот показатель составлял около 12%.

"Исследование не доказывает, что изменения PLIN4 вызывают анорексию. Работа проводилась в одной клинике, куда обращаются в том числе пациенты с тяжелыми и устойчивыми к лечению расстройствами. Кроме того, лабораторные эксперименты пока не подтвердили, как именно найденные варианты влияют на белок", - отметили ученые.

Авторы считают, что результаты необходимо проверить на независимых группах пациентов. Пока они не рекомендуют проводить генетическое тестирование PLIN4 в обычной клинической практике. Психотерапия и психиатрическая помощь остаются основой лечения анорексии.