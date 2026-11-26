Ученые обнаружили вещество, которое может уменьшать фиброз печени. Оказалось, что природное соединение пирролохинолинхинон (PQQ) способно ослаблять повреждения печени, вызванные токсичными веществами. Результаты исследования опубликованы в журнале Food & Function (F&F), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи провели эксперимент на мышах, подвергшихся воздействию циперметрина. Это распространенное средство для борьбы с насекомыми, которое при попадании в организм может повреждать печень. Ученые выяснили, что циперметрин усиливал процессы, приводящие к образованию рубцовой ткани в печени. Однако у мышей, получавших PQQ, эти изменения были менее выраженными.

PQQ - природное соединение, которое в небольших количествах содержится в зеленом чае, киви, шпинате и соевых продуктах. Исследование показало, что оно снижало активность белка GLS1, связанного с развитием фиброза. При этом уменьшалась активность клеток, которые участвуют в образовании рубцовой ткани.

Кроме того, вещество ослабляло другие изменения в работе клеток, связанные с повреждением печени.

Исследователи предполагают, что PQQ может стать основой для разработки новых средств против фиброза печени. Однако пока его действие изучили только на мышах.