Мозг во время отдыха просматривает прожитый день и "помечает" дофамином события, которые стоит сохранить надолго.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, такую систему обнаружили нейробиологи из Дартмутского колледжа в США, опубликовавшие результаты исследования в журнале Cell Press.

В эксперименте мыши бегали по прямой дорожке за каплей молока: награда обычно доставалась в ожидаемом объеме, иногда удваивалась, а в каждом десятом случае не появлялась вовсе. До и после пробежек животные находились в отдельной камере. Вживленные в них электроды отслеживали активность гиппокампа, зоны памяти, а светящийся белок-сенсор измерял уровень дофамина в прилежащем ядре - центре системы вознаграждения. Корректность измерений авторы проверили на контрольных грызунах с нечувствительным к дофамину сенсором.

В периоды покоя гиппокамп выдавал короткие всплески ритмичной активности - рипплы: в эти мгновения мозг мысленно проигрывает недавние события. Проанализировав более 24 тысяч таких эпизодов, исследователи увидели, что после каждого риппла дофамин в прилежащем ядре прибавлялся, достигая пика примерно через 0,4 секунды. За длительными и мощными всплесками следовал самый заметный выброс - около четверти реакции на неожиданно крупную награду. Во время коротких пауз на самой дорожке такого совпадения не было. Согласованность проявлялась лишь в спокойном отдыхе вне задачи.

Дофамин в этой зоне работает оценщиком реального опыта: сигнал усиливается, когда итог лучше ожиданий, и слабеет, когда хуже. Новые данные показывают, что та же система откликается и на внутреннее "кино" мозга. Выстраивается цепочка: риппл проигрывает событие, дофамин выносит ему оценку, и от этой оценки зависит, закрепится воспоминание или сотрется. Авторы считают найденную связку недостающим звеном теории обучения через проигрывание опыта.

Роль рипплов в памяти известна по прошлым работам: отключение этих всплесков ухудшает запоминание, а усиление помогает обучению. Природа оценочного сигнала долгое время оставалась загадкой. Сам дофамин часто называют гормоном удовольствия, хотя на самом деле он прогнозирует награду и управляет мотивацией. Сбои дофаминовой системы связывают с зависимостями и болезнью Паркинсона.

Наблюдения пока велись только на мышах, а причинно-следственную связь дофамина и рипплов еще предстоит доказать. Следующий шаг - расшифровать содержание рипплов, чтобы увидеть, какие именно воспоминания получают дофаминовую метку.