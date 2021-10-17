Президент Ильхам Алиев заложил фундамент автодороги и нового «умного села» в Физули

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева 17 октября посетили Физулинский район.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства заложил фундамент автодороги Физули-Агдам и нового "умного села" в селе Довлетйарлы Физулинского района, разрушенном во время оккупации.

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