https://news.day.az/officialchronicle/1392776.html Президент Ильхам Алиев заложил фундамент автодороги и нового «умного села» в Физули
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент автодороги и нового «умного села» в Физули
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева 17 октября посетили Физулинский район.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства заложил фундамент автодороги Физули-Агдам и нового "умного села" в селе Довлетйарлы Физулинского района, разрушенном во время оккупации.
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