https://news.day.az/officialchronicle/1394173.html Президент Ильхам Алиев: Мы усилили свою армию, экономику, укрепили международные позиции и достигли желаемого
Президент Ильхам Алиев: Мы усилили свою армию, экономику, укрепили международные позиции и достигли желаемого
Мы усилили свою армию, экономику, укрепили международные позиции и достигли желаемого.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 октября на встрече с представителями общественности Зангиланского района.
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