Президент Ильхам Алиев: Мы неоднократно высказывались публично о том, что готовы начать безотлагательный процесс делимитации

Граница между Арменией и Азербайджаном не делимитирована. Поэтому неоднократно мы высказывались публично о том, что готовы начать процесс, безотлагательный процесс делимитации.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе трехсторонней встречи с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Сочи.

"Скажу более того, мы также публично предлагали армянской стороне начать работу над мирным договором, чтобы положить конец противостоянию, чтобы признать территориальную целостность, суверенитет друг друга и жить в будущем как соседи и учиться заново жить как соседи", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства добавил, что масса других вопросов, которые возникают, оперативно решаются и в том числе при активном участии российской стороны, личном участии Президента России Владимира Путина, МИДа, Министерства обороны, правительства и других структур