Президент Ильхам Алиев: При наличии доброй воли со стороны Армении мирный договор может быть подписан до конца года

При наличии доброй воли со стороны Армении мирный договор может быть подписан до конца года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 6 октября в интервью азербайджанским телеканалам в Праге.

"В принципе еще некоторое время назад я говорил, что при наличии доброй воли со стороны Армении мирный договор может быть подписан до конца года. Время идет, наши инициативы продвигаются непросто, и то, что встретились министры иностранных дел, хотя первая встреча не принесла конкретных результатов, но я считаю, что это позитивный шаг. Я думаю, что если будет принято решение в ближайшее время, рабочие группы двух стран начнут работать над текстом мирного договора, мы можем достигнуть согласования до конца года. В принципе никаких вопросов в связи с анонсируемыми нами пятью принципами ни у кого нет - ни у армянской стороны, ни у Европейского Союза. И сегодня во время контактов с Президентом Франции также я увидел, что эти пять принципов воспринимаются. Это естественно, потому что мы ничего нового не изобретали. Это те принципы, на которых основываются отношения между государствами, которые хотят нормализовать отношения.

Что касается наших внутренних вопросов, то, естественно, в мирном договоре об этом речи быть не может. Как будет обустроена жизнь армянского населения в Карабахе - это отдельная история. Мы планируем интенсифицировать консультации внутри нашего внешнеполитического блока и также продолжить неформальные контакты с представителями армянского населения Карабаха. Должен сказать, что такие контакты уже ведутся определенное время. И думаю, что они приведут к полному пониманию основным населением, которое еще проживает в зоне ответственности российского миротворческого контингента, что иного пути как интеграции в азербайджанское общество просто нет. Кто посчитает, что им нужно жить как граждане Азербайджана, я думаю, что они не пожалеют. А если кому-то это по каким-то причинам не подходит, то они могут выбрать для себя другое место жительства.

Поэтому пять принципов мирного договора должны быть как можно быстрее парафированы, на основании этих принципов должна начаться работа над текстом соглашения. Я уверен, что этого можно добиться быстро. Потому что я не считаю, что это должен быть какой-то многотомник, это должен быть достаточно компактный документ из нескольких статей, который определяет в рамках международного права, международного опыта параметры сотрудничества. Тем самым мы перевернем страницу войны, вражды. И конечно же, открытие коммуникаций - это не то, что будет частью этого возможного мирного договора, это по существу должно было быть уже, поскольку это обязательство Армении, которое она взяла 10 ноября 2020 года, но которое не выполняет. И, к сожалению, сегодня опять, когда я обратился к премьер-министру Армении, что в конце концов дайте нам маршрут для автомобильной дороги, опять я ответа не получил. Это уже становится даже не смешно, потому что там не такой большой участок. И все знают, откуда должна пройти железная дорога и автомобильная дорога. Непонятно нежелание добровольно предоставить нам проход в Нахчыван. Нарушение своих обязательств - конечно, факт вопиющий. Но мы пока проявляем терпение, проявляем выдержку. Я уверен, что мы и этого тоже добьемся, но желательно быстрее, чем позже. Поэтому комплекс этих вопросов, думаю, будет доминировать в повестке дня и брюссельской встречи в ноябре, которая планируется на уровне руководителей стран, и встречи министров иностранных дел, дата которой еще не определена, и встречи по делимитации, которая должна состояться по нашему предложению в этом месяце в Брюсселе", - сказал глава государства.