Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ и мусульман мира по случаю священного праздника Рамазан

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю праздника Рамазан.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"Искренне поздравляю весь азербайджанский народ и мусульман мира по случаю священного праздника Рамазан, побуждающего людей к добру, милосердию и состраданию, внимательному и бережному отношению к окружающим, к своим ближним. Да услышит Аллах ваши молитвы и примет ваш пост! Желаю каждому из вас крепкого здоровья, любви, радости и прекрасного настроения. Пусть этот праздник наполнит сердце каждого чистыми помыслами и благими намерениями, принесет в каждый очаг добро, уют и счастье, каждой стране - мир и благополучие!".