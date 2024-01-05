Президент Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана с Рождеством.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю всю христианскую общину Азербайджана с Рождеством, передаю каждому из вас самые искренние пожелания.

В Азербайджане, известном богатыми традициями толерантности, на протяжении столетий представители различных народов и религий живут в условиях спокойствия, взаимного уважения и доверия. Мы оцениваем этнорелигиозное разнообразие, которое является одним из преимущественных качеств нашего общества, как огромное достижение нашей государственности, считаем сохранение господствующей в стране атмосферы демократического сосуществования, пропаганду и продвижение прогрессивных общественных ценностей, основанных на принципах гуманизма и терпимости, одним из приоритетных направлений нашей государственной политики.

Отрадно, что наши соотечественники-христиане, пользуясь широкими возможностями, создаваемыми образцовыми отношениями между государством и религией, сохраняют свои обычаи и традиции, язык и культуру, вместе с представителями других вероисповеданий активно участвуют в проводимой в нашей стране масштабной созидательной работе, во всех сферах общественно-политической жизни.

Дорогие соотечественники!

Рождество воплощает в себе новизну, чистоту, такие возвышенные чувства, как милосердие и доброта. Еще раз передаю всем вам праздничные поздравления по случаю этого светлого дня, желаю вашим семьям счастья, вашим домам - достатка.

С праздником!", - говорится в поздравлении.