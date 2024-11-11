Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и руководитель Баку медиа центра Арзу Алиева приняли участие в презентации международного проекта по защите морских видов

В Баку в рамках COP29 продолжаются выставки и дискуссии под названием Fins Initiative (международная защита морских видов).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, руководитель Баку медиа центра Арзу Алиева в рамках проекта ознакомились с выставкой, организованной на пространстве COP29 и в Приморском национальном парке.

Отметим, что во время COP29 были организованы специальные панельные дискуссии и выставочная программа под названием Fins Initiative. На выставке демонстрируются фотографии, посвященные подводному миру и значимости живых существ, обитающих в мировых водах, подчеркивается важность их сохранения.

В течение одиннадцати дней в павильоне, установленном в Зеленой зоне COP29, будут проходить панельные дискуссии с иностранными экспертами, презентации и показ документальных фильмов, снятых на эту тему.