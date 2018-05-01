Соратники Царукяна подложили Пашиняну свинью

На сегодняшнем специальном заседании Национального собрания Армении по вопросу выборов премьер-министра зарегистрировались 102 депутата. Как пишет "Аравот", ти депутата отсутствуют.

В отделе по обеспечению заседаний НС Радио Азатутюн сообщили, что на заседании отсутствуют депутаты фракции "Царукян" Ишхан Закарян и Мелик Манукян и депутат фракции Республиканской партии Армении Григор Авалян. По словам представителя отдела по обеспечению заседаний Национального собрания, ни один из трех депутатов не оставил конвертов по голосованию.

Главный специалист отдела по обеспечению заседаний НС Анаит Клекчян в беседе с Радио Азатутюн подтвердила эту информацию. Депутат фракции "Царукян" Наира Зограбян сообщила, что Мелик Манукян отсутствует в Армении по причине проблем со здоровьем. Она лично вчера пыталась подготовить справку о том, что Меликян поддерживает кандидатуру Никола Пашиняна, однако ей в аппарате Национального собрания сообщили, что документ считается действительным только в том случае, когда депутат находится в командировке.

"Об Ишхане Закаряне лично у меня нет сведений", - сказала Зограбян.

Отметим, что в соответствии с пунктом 5 статьи 60 закона "Регламент Национального собрания", отбывающий в командировку депутат Национального собрания может письменно уведомить председателя НС о своем решении, касающемся голосования по какому-либо вопросу. Подписанная записка депутата в закрытом конверте должна быть передана в аппарат заранее, до отъезда в командировку. На конверте и в записке указывается название вопроса, а в записке - решение депутата проголосовать по вопросу "за", "против" или "воздержаться", а также проголосовать "за" или "против" кандидата на избираемую должность. После голосования записка прилагается к протоколу заседания. Отметим, что в регламенте не указана другая причина отсутствия.

Что касается депутата от РПА, то, как сообщает Sputnik Армения, Григор Авалян отказался от мандата. Авалян беспартийный, однако состоял во фракции от правящей партии, будучи избранным по пропорциональному списку.

Издание попыталось уточнить информацию у пресс-секретаря РПА, вице-спикера парламента Эдуарда Шармазанова. Он, по сути, не подтвердил, но и не опроверг эти сведения.

"Я не владею подобной информацией", - добавил он.

Напомним, что Пашиняна обещали поддержать в ходе голосования две другие фракции парламента - блок "Царукян" и "Дашнакцтюн". Вместе с "Елк" им принадлежит 47 мандатов в 105-местном парламенте. Для избрания премьера требуется 53 голоса. Следовательно, Пашиняну требуются голоса еще как минимум шести депутатов правящей Республиканской партии Армении, которой принадлежат 58 мест в Национальном собрании.

Учитывая отсутствие двух потенциальных голосов царукяновской фракции, республиканцы должны Пашиняну не шесть, а уже восемь голосов, чтобы спасти его премьерство.

Зульфугар Ибрагимов