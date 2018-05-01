Плохая новость для армянских пенсионеров - Пашинян повысит военные расходы

Кандидат в премьер-министры Армении Никол Пашинян наверняка тоже гордится третьим местом своей страны в мировом рейтинге милитаризации. Отметим, что это единственный рейтинг, где Армения занимала бы какие-то более или менее приличные позиции.

Но третье место для "новой Армении", которую собирается строить лидер оппозиции, это слишком мелко, и ей еще есть, куда стремиться.

Армения должна увеличить свои расходы на оборону. Об этом во вторник заявил кандидат в премьер-министры Армении Никол Пашинян в Национальном Собрании, где проходят выборы премьер-министра страны, сообщают армянские СМИ.

В 2018 году Армения увеличила затраты на оборону, доведя их до отметки в 1,5% от ВВП или до 246 млрд. драмов, что на 34 млрд. больше показателя 2017 года.

"Наши военные расходы должны быть адекватны ситуации в регионе. Я считаю, что у нас есть необходимость увеличить военные расходы, и мы это сделаем. Я уверен, что мы сможем сделать это за счет увеличения поступлений в бюджет страны", - заявил Пашинян.

Увеличение расходов необходимо для того, чтобы обеспечить военный баланс в регионе, который, по мнению Пашиняна, пошатнулся в последние годы. Он только не сказал, за счет чего собирается увеличивать поступления в госбюджет. Оборонные расходы Еревана и без того съедают львиную долю средств, "обесточив" социальную сферу, образование и здравоохранение.

Напомним, что в 2017 году Ереван увеличил расходы на оборону. На эти цели было затрачено 294 миллиарда драмов (около 610 миллионов долларов). Это на 30,4% больше, чем в 2016 году. Как отмечается в пояснениях к отчету, в основном это обусловлено закупкой вооружений на российский кредит в 200 миллионов долларов. В 2018 году Армения станет покупать оружие уже по второму кредиту, в 100 миллионов долларов.

Популизм - это понятно, но ведь обещания нужно будет выполнять. Вытрясти дополнительные миллионы из и без того худосочного армянского бюджета будет нелегко, если не сказать - невозможно. И никакие революции тут не помогут.

Зульфугар Ибрагимов