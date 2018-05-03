Пашинян не верит Царукяну - начался сбор подписей

Блок "Елк" ("Выход") в спешном порядке собирает подписи депутатов для выдвижения в премьер-министры Никола Пашиняна. Об этом в четверг заявил журналистам депутат от блока "Елк" Арарат Мирзоян, передает Day.Az со ссылкой на Sputnik -Армения.

Сколько подписей собрано на данный момент, он ответить затруднился, но отметил, что фракции "Царукян", "Выход" и АРФ "Дашнакцутюн" пока собирают их по отдельности.

На вопрос, не передумает ли блок бизнесмена Гагика Царукяна и не выдвинет ли в премьер-министры кого-нибудь другого, в частности, самого Царукяна, Мирзоян назвал такие опасения необоснованными.

"Фракция "Царукян" уже выразила свою позицию на первом голосовании, 1 мая. И господин Царукян тоже голосовал за Никола Пашиняна", - заявил Мирзоян.

Он выразил надежду, что Республиканская партия Армении тоже, как и заявила, поддержит кандидата, которого выдвинут остальные.