В Администрации Президента Азербайджана создан новый сектор

Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева в составе отдела по общественно-политическим вопросам Администрации Президента создан сектор организации общественно-политической работы.

Руководителем нового сектора назначен Вюсал Гулиев, работавший завсектором по работе с молодежными организациями отдела по общественно-политическим вопросам.

Основным направлением деятельности сектора будет координация вопросов по организации общественно-политической работы в центральных и местных органах исполнительной власти, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.