В Администрации Президента Азербайджана создан новый сектор
3 мая 2018 18:06 235
Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева в составе отдела по общественно-политическим вопросам Администрации Президента создан сектор организации общественно-политической работы.
Руководителем нового сектора назначен Вюсал Гулиев, работавший завсектором по работе с молодежными организациями отдела по общественно-политическим вопросам.
Основным направлением деятельности сектора будет координация вопросов по организации общественно-политической работы в центральных и местных органах исполнительной власти, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!