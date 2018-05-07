В армянской армии зверски убили солдата - ШОКИРУЮЩИЕ ПОДРОБНОСТИ

Обнаруженный 6 мая в одной из военчастей в северо-восточном направлении Армении военнослужащий срочной службы Левон Торосян был убит. Как передает Day.Az, об этом Epress.am сообщил эксперт организации "Диалог мира", представитель правопреемника пострадавшего Рубен Мартиросян. В понедельник, 7 мая, он присутствовал на экспертизе трупа.

По словам собеседника, на трупе солдата обнаружены повреждения, возникшие в результате одного выстрела: направление пули - от подбородка до темени, навылет.

"Кроме этого огнестрельного ранения, мы обнаружили на теле убитого следующие повреждения: параллельные царапины в области локтей, возникшие одновременно, и кровоподтеки на половых органах".

Исходя из характера последней травмы, Мартиросян настаивает на убийстве. По его версии, непосредственно перед смертью парня били по половым органам, а характер кровоподтеков позволяет утверждать, что удары были страшной силы.

"По всей вероятности, удары наносились прикладом оружия, вследствие чего Левон Торосян совершенно лишился возможности сопротивляться. Воспользовавшись этим, убийцы приставили оружие к его подбородку и убили. Почему я уверен, что убийство совершил не один человек? У него было крепкое телосложение, он был сильным молодым человеком...

Травмы в области головы настолько тяжелые, что смерть наступила сразу после выстрела". По словам Мартиросяна, судмедэксперт пока не сообщил, нанесены ли повреждения на локтях до или после наступления смерти. Если после, то, говорит эксперт, убийцы пытались перенести труп с места происшествия: "Если бы Левон Торосян совершил самоубийство, перемещать труп не было бы необходимости".

Как ранее сообщил Следственный комитет, уголовное дело было заведено по статье "доведение до самоубийства". Мартиросян заявил, что это очередной случай, когда убийство в армии пытаются замять .

"Попытка замять это убийство, как в предыдущих случаях, совершена по приказу главы Следственного комитета Агвана Овсепяна. До тех пор, пока подобные люди занимают должности, не будет раскрыто ни убийство Левона Торосяна, ни другие подобные дела", - заключил военный эксперт.