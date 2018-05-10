Родные армянского солдата не верят в его самоубийство

Родственники военнослужащего Левона Торосяна, тело которого было найдено на опорном пункте 6 мая, не верят в версию о самоубийстве.

В беседе с корреспондентом Новости Армении - NEWS.am дядя солдата Армен Торосян заявил, что Левона избили, а затем убили, передает Day.Az.

По его словам, судмедэксперт констатировал повреждение внутренних органов, наличие синяков, следов от удара тупым предметом. "Потом инсценировали самоубийство", - утверждает Армен Торосян. По его словам, парня, скорее всего, застрелили в другом месте, потом усадили в глубине траншеи.

Родственники погибшего намерены добиваться выявления и наказания виновных. В день гибели Левон звонил родителям, настроение у него было хорошее, ни на что не жаловался. Это также говорит о малой вероятности самоубийства, считают родственники. "Мы не верим, что он мог пойти на такой шаг", - заявил Армен Торосян.