Еще одно убийство в армянской армии

Как сообщают из управления по связям с общественностью и информации Министерства обороны РА, 22 мая, около 13:30, на боевых позициях участка обороны одной из воинских частей РА, расположенной в юго-западном направлении, было найдено тело военнослужащего срочной службы, уроженца Гюмри, рядового Мартина Хачатряна (1998 года рождения) с огнестрельным ранением в области брюшной полости, передает Day.Az со ссылкой на "Айкакан жаманак".