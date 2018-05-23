Еще одно убийство в армянской армии

23 мая 2018 11:35

Как сообщают из управления по связям с общественностью и информации Министерства обороны РА, 22 мая, около 13:30, на боевых позициях участка обороны одной из воинских частей РА, расположенной в юго-западном направлении, было найдено тело военнослужащего срочной службы, уроженца Гюмри, рядового Мартина Хачатряна (1998 года рождения) с огнестрельным ранением в области брюшной полости, передает Day.Az со ссылкой на "Айкакан жаманак".

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